3金4银3铜！洛阳代表队在全国大赛获佳绩

7日结束的2024年全国青少年体育联合会激光射击巡回赛(合肥站)暨超级射手城市赛上传来喜讯，洛阳代表队获得3金4银3铜的佳绩，位列参赛各代表队前列。

7日结束的2024年全国青少年体育联合会激光射击巡回赛(合肥站)暨超级射手城市赛上传来喜讯，洛阳代表队获得3金4银3铜的佳绩，位列参赛各代表队前列。

本次比赛为期4天，共有全国61支代表队800余名选手参赛。洛阳代表队派出15名小将参加甲组(2007-2008年)、乙组(2009-2011年)、丙组(2012年以后)三个年龄段项目的角逐。

经过4天的比拼，洛阳小将以稳健的发挥取得优异的成绩。在激光手枪项目上，洛阳选手获得2金2银1铜。其中，王心玥获得女子甲组10米激光手枪个人金牌，尹一诺、李雨芯、李雨杉联手夺得女子乙组10米激光手枪团体金牌，李雨杉获得女子乙组10米激光手枪个人银牌，王心玥、蒋思藤夺得男女甲组10米激光手枪混合团体银牌，尹一诺、李文豪获得乙组10米男女混合团体铜牌。

在激光步枪项目上，洛阳队同样表现抢眼，夺得1金2银2铜：杨易霏、任佳蕊、徐子格获得女子乙组10米激光步枪团体金牌，高晨曦夺得女子甲组10米激光步枪个人银牌，徐子格获得女子乙组10米激光步枪个人银牌，陈欣玥获得女子甲组10米激光步枪个人铜牌，李东泽、任佳蕊获得男女乙组10米激光步枪混合团体铜牌。

据介绍，激光射击比赛承担着青少年射击普及的重要任务，旨在搭建良好的平台，激发青少年参与射击运动的热情，让广大青少年比赛中了解射击规则，学习规则，遵守规则，为今后走上射击道路打下坚实的基础。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 王雪 文/图）