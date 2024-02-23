4月20日起，洛阳天池山景区面向全国游客免门票

洛报融媒记者7日获悉，4月20日起，洛阳天池山景区面向全国游客实行免门票政策。
洛报融媒记者7日获悉，4月20日起，洛阳天池山景区面向全国游客实行免门票政策。
洛报融媒记者7日获悉，4月20日起，洛阳天池山景区面向全国游客实行免门票政策。
天池山景区位于嵩县，是国家4A级景区。据悉，景区将严格落实“限量、预约、错峰、实名”要求，游客须通过美团、携程等平台提前一天进行预约，预约后持本人二代身份证入园，16周岁以下游客须有成年人陪同方可入园，每日入园时间为8时至17时。免门票期间需购买景区意外保险，景区咨询电话：0379—66553700。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）
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