全是“干货”！洛阳出台措施促进个体工商户发展

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，《洛阳市促进个体工商户发展若干措施》正式出台，从降低经营成本、优化营商环境等六个方面推出多项“干货”举措，鼓励、支持和引导个体经济健康发展，着力提升全市个体工商户总体发展质量。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，《洛阳市促进个体工商户发展若干措施》正式出台，从降低经营成本、优化营商环境等六个方面推出多项“干货”举措，鼓励、支持和引导个体经济健康发展，着力提升全市个体工商户总体发展质量。

降低经营成本

延续阶段性降低社会保险费政策。对以单位形式参加社会保险的有雇工的个体工商户，延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策至2024年12月31日。

降低经营场所使用成本。进一步放宽个体工商户经营场所登记限制，深化“一址多照”“一照多址”改革。支持电子商务平台内经营者开展“集群注册”。

开展涉个体工商户价费整治。聚焦重点领域，持续开展涉个违规收费治理，严厉打击涉个体工商户违规收费行为，建立规范的问题线索部门共享和转办机制,助推各项惠个政策落实到位。

强化保险保障。引导无雇工的个体工商户以个人身份参加企业职工基本养老保险、医疗保险，鼓励有雇工的个体工商户以单位形式参加企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险。

减轻税费负担

落实增值税小规模纳税人税费优惠政策、契税优惠政策、“六税两费”减免政策和个人所得税优惠政策。实施重点群体、自主就业退役士兵税收减免。

强化金融支持

提升融资便利度。鼓励金融机构根据个体工商户特点，开发“名特优新贷”等专属信贷产品，推广随借随还贷款模式，扩大信用贷款和首贷户支持。

降低支付手续费和加大担保增信力度，引导政府性融资担保机构加大对个体工商户的增信服务力度，落实降低费率要求等。

落实创业担保贷款及贴息政策。符合条件的城镇登记失业人员、就业困难人员(含残疾人)、退役军人、刑满释放人员、高校毕业生(含大学生村官和留学回国学生)、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、脱贫人口、农村自主创业农民，可申请个人创业担保贷款，贷款额度不超过30万元、期限不超过3年，享受财政贴息。