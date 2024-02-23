洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全是“干货”！洛阳出台措施促进个体工商户发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.07 17:40

　　今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，《洛阳市促进个体工商户发展若干措施》正式出台，从降低经营成本、优化营商环境等六个方面推出多项“干货”举措，鼓励、支持和引导个体经济健康发展，着力提升全市个体工商户总体发展质量。

　　降低经营成本

　　延续阶段性降低社会保险费政策。对以单位形式参加社会保险的有雇工的个体工商户，延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策至2024年12月31日。

　　降低经营场所使用成本。进一步放宽个体工商户经营场所登记限制，深化“一址多照”“一照多址”改革。支持电子商务平台内经营者开展“集群注册”。

　　开展涉个体工商户价费整治。聚焦重点领域，持续开展涉个违规收费治理，严厉打击涉个体工商户违规收费行为，建立规范的问题线索部门共享和转办机制,助推各项惠个政策落实到位。

　　强化保险保障。引导无雇工的个体工商户以个人身份参加企业职工基本养老保险、医疗保险，鼓励有雇工的个体工商户以单位形式参加企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险。

　　减轻税费负担

　　落实增值税小规模纳税人税费优惠政策、契税优惠政策、“六税两费”减免政策和个人所得税优惠政策。实施重点群体、自主就业退役士兵税收减免。

　　强化金融支持

　　提升融资便利度。鼓励金融机构根据个体工商户特点，开发“名特优新贷”等专属信贷产品，推广随借随还贷款模式，扩大信用贷款和首贷户支持。

　　降低支付手续费和加大担保增信力度，引导政府性融资担保机构加大对个体工商户的增信服务力度，落实降低费率要求等。

　　落实创业担保贷款及贴息政策。符合条件的城镇登记失业人员、就业困难人员(含残疾人)、退役军人、刑满释放人员、高校毕业生(含大学生村官和留学回国学生)、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、脱贫人口、农村自主创业农民，可申请个人创业担保贷款，贷款额度不超过30万元、期限不超过3年，享受财政贴息。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    肾脏不健康有哪些症状表现？
    肾脏不健康有哪些症状表现？
    肾脏不健康有哪些症状表现？
        身体水肿常表现为晨起时眼睑和下肢部位的水肿，严重者可出现全身性水肿。
  • ·青年男子突发脑梗，医生提醒这个细节要注意
  • ·健康快讯：洛阳市东方人民医院举行回归公益属性两周年大型专家义诊活动
  • ·心里经常“咯噔”是咋回事？
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 【古都夜八点】游洛阳 感受古都夜魅力
  • 洛城迎来清明小长假赏花高峰【组图】
  • 隋唐城遗址植物园：牡丹绽放醉游人【...
  • 4月6日牡丹花情预报
  • 清明假期，龙门石窟游人如织【组图】
  • 穿越“古今”！洛阳多个博物馆推出夜...
  • 开放新入口，去洛阳这两家博物馆更方便
  • 【古都夜八点】西工小街：特色街区人气旺
  • 【古都夜八点】夜市、夜食、夜购！洛...
  • 游购古都特色街区 体验别样夜生活【组...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市收取网约车GPS服务费是否合规？
    翠云峰森林公园泄洪渠烂尾威胁小区安全
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    王城公园赏牡丹

    牡丹花开逢君来

    浓艳清雅皆为美

    春的调色板
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605