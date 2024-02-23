营收同比增344%！河柴重工实现一季度“开门红”

洛报融媒记者从中国船舶河南柴油机重工有限责任公司(以下简称“河柴重工”)获悉，企业一季度营业收入超两亿元，同比增长344%，实现首季“开门红”，为完成全年生产经营目标任务打下坚实基础。

洛报融媒记者从中国船舶河南柴油机重工有限责任公司(以下简称“河柴重工”)获悉，企业一季度营业收入超两亿元，同比增长344%，实现首季“开门红”，为完成全年生产经营目标任务打下坚实基础。

今年以来，河柴重工“开局即冲刺、起步即决战”，坚持以科技创新带动高质量经营订单承接，紧跟国家政策导向，深入研判市场规律，做好信息数据分析，船海、核电等多个领域业务实现新突破。一季度，企业合同承接同比增长63.9%，累计交付产品102台/套，合同签约成果丰硕。

尤其是面对产业新风口和科技新趋势，企业下好创新“先手棋”，持续在技术水平提升上发力。企业自主研制的机车牵引用CHD622V20BCRLJ柴油机，通过全球柴油机排放指标最高标准——EU ⅢB认证，填补了我国在该领域的市场空白；内燃机检测实验室顺利通过中国合格评定国家认可委员会现场评审，有力提升实验室检测技术水平；承担的中国船舶集团自立科技研发专项“CHG234V12MPI船用多点喷射气体机关键技术研究”项目通过专家组验收，核心技术获得业界认可……新技术、新产品加速落地，有力推动产业跃升中高端，为进一步实现业绩提升积蓄了“第一动力”。

企业相关负责人介绍，下一步，企业将以“高水平科技自立自强”为导向，持续抓好科技创新体系建设和重点科研项目实施，在市场结构调整、保质保量交付上再下功夫，奋力实现全年经营目标，推动高质量发展迈上新台阶，为洛阳风口产业发展，以及我国船舶产业新质生产力发展贡献更多“河柴力量”。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 梅巍 文/图)