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挂牌7周年！自贸区洛阳片区发布建设“成绩单”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.07 11:22

　　洛报融媒记者从自贸区洛阳片区获悉，本月该片区迎来挂牌7周年，片区7周年工作“成绩单”近日出炉。

　　自挂牌以来，洛阳片区积极发挥改革开放综合试验平台作用，累计利用外资27.59亿美元、进出口额374.28亿元，分别是挂牌前6.58倍、25.85倍；累计入驻各类市场主体4.38万家，其中企业2.43万家、是挂牌前的5.54倍；吸收利用外资总额连续7年位居全市第一。

　　在制度创新推广上，国务院要求复制推广的7批302项试点经验、河南省总体方案明确的160项试点任务在此应落尽落，累计形成221项具有洛阳特色、可复制推广的制度创新成果。其中，《“四链融合”促进洛阳老工业基地转型升级》入选全国自贸试验区第四批“最佳实践案例”；《产业转型示范区建设》等多项经验被国家有关部委复制推广；《生物制品类兽药与非生物制品类兽药经营许可“两证合一”》等14项制度创新成果系全国首创。

　　在开放能级提升上，实现洛阳综保区正式封关运行，引进具有全国影响力的国际货运、跨境电商20余家，推动吉乐富等多家企业在马来西亚、泰国、韩国等地设立海外仓；积极拓展与RCEP成员国经贸合作，推动更多洛阳出口商品享受自由贸易协定红利。

　　在激发创新动能上，出台《推进“头雁人才”行动办法》，引进“河洛英才计划”团队9个；迄今培育国家科技型中小企业950家、高新技术企业455家、国家级研发中心17个；片区研发投入强度达8.6%，是全国平均水平2倍以上；洛阳周山智慧岛累计建成各类孵化载体面积25万平方米。

　　在聚力产业发展上，紧紧围绕“国际智能制造合作示范区”定位，聚焦智能装备制造、电子信息产业、新能源“3大战略性新兴产业”和兽用生物制品及疫苗制造“1个培优产业”发力，去年洛阳片区实现工业总产值770亿元。

　　在优化营商环境上，推动455项省级下放权限，投资、贸易、金融等事项实现“区内事区内办”；设立全省首个“企业开办”专区，提供企业开办“+N”服务；实现企业项目建设审批事项“一支队伍全代办、企业不用跑一步”；实施“一窗受理”改革工作，去年全年办理业务93.4万余件，办结率100%。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 程燕飞 张玉书 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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