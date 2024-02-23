清明小长假，洛阳文旅市场人气旺

洛报融媒记者6日从洛阳市文广旅局获悉，刚刚过去的清明小长假，全市游客接待量和旅游总收入均大幅增长。

洛报融媒记者6日从洛阳市文广旅局获悉，刚刚过去的清明小长假，全市游客接待量和旅游总收入均大幅增长。 洛报融媒记者6日从洛阳市文广旅局获悉，刚刚过去的清明小长假，全市游客接待量和旅游总收入均大幅增长。 据介绍，清明小长假，全市文旅市场安全有序，主要呈现以下特点： “古都夜八点”点亮“夜经济”。洛阳开展“古都夜八点”文旅消费品牌提升活动，推出“夜游”“夜娱”“夜食”“夜购”“夜演”“夜拍”等6大业态110个点位，推动洛邑古城、隋唐洛阳城国家遗址公园、老城十字街等特色夜间消费集聚区打造新场景、培育新业态、开展新体验，开展多层次、多形式的文旅促消费活动，擦亮“古都夜八点”品牌，推动全市夜间文旅经济高质量发展。 “文旅大餐”吸引游客。清明小长假，王城公园举办“豫见王城，国潮盛典”系列活动，隋唐城遗址植物园举办以“梦回隋唐，丹香光影”为主题的“昼赏牡丹夜观灯”游园赏花活动，吸引众多游客前来赏花游玩。此外，隋唐洛阳城天街举办“天街奇遇季·花开又逢君”牡丹文化节系列活动，龙门石窟开展“花都牡丹开，龙门绘春色”系列活动，大河荟举办艺术涂鸦、音乐派对等特色活动，同样吸引了许多游客。 群众文化活动丰富。市级公共文化场馆持续推动优质公共文化服务资源向社区下沉，开展合唱、朗诵、剪纸等公益培训活动，以及剧本体验优秀数字资源专题展等阅读推广活动，丰富群众文化生活。清明小长假，全市各级公共图书馆、文化馆进馆人数大幅增加。 暖心举措服务游客。洛阳各大博物馆取消周一闭馆，在平时17时闭馆的基础上，将闭馆时间普遍向后延长了1至5个小时，满足游客参观需求。上线“一码游洛阳”智慧旅游服务平台，为游客提供门票预约、出行导引、酒店推荐等多项服务，为游客带来便捷的旅游体验。此外，洛阳还加强支援服务，在城市区各高速出入口、火车站、高铁站、飞机场、公园、景区等场所设立志愿服务站，为游客提供人文讲解、道路指引、景点介绍等志愿服务。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）