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【古都夜八点】洛阳夜间沉浸式演艺 让夜经济更有文化味
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.06 22:28

　　5日晚，洛邑古城鼓声阵阵，文峰塔下，一场暮鼓仪式吸引不少游客驻足。另一边，在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆，沉浸式演艺《唐宫乐宴》正待上演，123名游客分属4个阵营，在序厅内等待登楼入席……

　　这番热闹场景，是清明节假期夜晚，洛报融媒记者走访洛阳各个景区所看到的。洛阳依托历史文化古迹，将经典故事与歌舞等艺术形式相结合，打造成夜间演艺项目，丰富游客在洛游玩的夜间选择。

　　“号外号外！这里的节目免费又精彩。”“我们将在天街舞台，陪伴大家度过整个牡丹文化节。”夜幕降临，行至隋唐洛阳城定鼎门遗址附近，耀眼的灯光划破夜空，还未见到舞台，舞乐之声便已入耳。穿越定鼎门，熙熙攘攘的隋唐洛阳城天街(定鼎门至永通门展示路段)映入眼帘，街上布满排队购买小吃和观看演出的游客。这是“天街奇遇季·花开又逢君”牡丹文化节系列活动的现场。

　　演出舞台上，国风舞演绎洛城古韵，洛阳本土乐队和嘻哈歌手也倾情开嗓，DJ现场打碟，与汉服小姐姐一起，带领游客“蹦唐迪”……市文旅集团相关负责人介绍，今年春节，在天街“穿汉服，蹦唐迪”就深受游客喜爱，为了丰富洛阳夜间演艺项目，该项目也回归并于4月1日至5月5日免费向市民和游客开放。

　　华灯初上，在龙门古街的戏台之上，非遗傩戏和大唐舞狮在锣鼓的伴奏下接连上演，夜间传统民俗演艺赢得现场游客阵阵掌声。“还没走到检票口，龙门古街的表演就令人惊喜。”同家人一起准备夜游龙门的湖北游客刘俊杰说，赏龙门夜景前还能先看几场戏，此行不虚。

　　跨过洛河，在隋唐洛阳城国家遗址公园天堂明堂，夜间“万花会”正在进行。不同于日景，亮灯后的天堂明堂仿佛人气更胜，若想乘电梯穿梭天堂各层看演艺，排队是必不可少的。“清明节假期，演员们每人每天要进行6至8场演出，建筑景观灯亮起后，看演出的游客会更多。”隋唐洛阳城国家遗址公园演出部经理景彩霞表示，观演游客“年龄画像”也发生较大变化，从以往的中老年游客居多转为年轻游客居多，大学生群体成为夜间演艺的主要观众。

　　洛报融媒记者还了解到，因提升改造演艺项目及舞台灯光设备而关闭的九洲池夜游即将重启，全新演艺也已齐备，将为市民和游客送上更多夜间惊喜。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 刘青 姜艺莎 程俊晖 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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