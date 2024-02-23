清明假期 洛阳文旅订单数量居河南省首位

6日，美团数据显示，清明假期河南文旅订单量(含景区、住宿、交通等)同比增长超250%，排名前三的目的地城市分别是洛阳、郑州和开封，其中洛阳文旅订单居全省首位。

6日，美团数据显示，清明假期河南文旅订单量(含景区、住宿、交通等)同比增长超250%，排名前三的目的地城市分别是洛阳、郑州和开封，其中洛阳文旅订单居全省首位。

除本地用户外，西安、北京、武汉等多地用户也选择在假期来到洛阳，洛邑古城、龙门石窟、老君山等热门景区均迎来客流高峰。据美团数据，从游客结构来看，清明假期跨省出行游客占比增幅显著，游客出行半径延续今年以来的扩张态势。

眼下，牡丹花开正盛，“汉服赏花”成为洛阳旅游独特的打开方式，部分酒店也为房客免费提供汉服及妆造服务。洛阳一酒店负责人说：“来洛阳赏花穿汉服是标配，店里4名妆造师，每天早上7点半就开工了。假期这3天也连续满房。”据美团、大众点评数据，清明假期，“汉服妆造”搜索热度同比增长230%，西安、洛阳、苏州三个城市的热度最高。

除传统酒店外，民宿也备受游客欢迎。重渡沟一民宿负责人张杏巧介绍，民宿具备洗衣做饭功能，能更好满足房客居住需求，“清明假期，我们接待的以家庭客群居多，结伴出行的年轻人也不少。”此外，当地特色栾川豆腐等也备受游客喜爱。

美团研究院相关负责人表示，今年清明假期，吃住行游购娱等生活服务业消费态势向好，彰显了内需潜力。同时，各地结合区域特色打造的新型消费模式、节庆活动等，在促消费方面效果显著，跨业态联动场景大量涌现，2024年消费市场有望持续升温。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图）