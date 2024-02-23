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【古都夜八点】洛阳丰富“夜娱”项目 点亮古都“夜经济”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.06 20:04

　　轻松欢快的相声、脱口秀演出，沉浸感满满的VR全感剧场，人气十足的体育场馆……清明节假期，洛阳推出丰富的“夜娱”项目，点亮了古都“夜经济”。

　　5日晚，位于老城区天心文化产业园内的相声新势力茶馆欢乐不断，相声演员们带来《快板书》《规矩论》《反七口》等一段段脍炙人口的相声作品，收获了观众的捧腹大笑和阵阵掌声。

　　“周一到周日每天晚上都有演出，每天的演出由5组演员演出5档节目，相声内容将传统文化与现代潮流相结合，很受大家欢迎。”相声新势力相关负责人说，清明节假期，晚上来听相声的观众比平时增加了30%，其中不少是外地游客。

　　约上三五好友，看场夜间脱口秀来放松心情，也成为不少人的新选择。在位于涧西区广州市场步行街的幽沫现场，一束灯光，一支话筒，演员们带来诙谐幽默的脱口秀表演，引起台下阵阵笑声和掌声。

　　“清明节假期每晚1个半小时的演出，观众比平时增加了两三成。”幽沫现场相关负责人表示，他们的演员都是年轻人，观众群体也呈现年轻化，希望通过脱口秀这种新颖有趣的形式，丰富洛阳夜间文化娱乐项目，带给市民和游客更多元化的文娱体验。

　　佩戴VR设备，穿越到1300多年前的神都洛阳，开启一场惊心动魄的奇幻冒险之旅……连日来，在隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池景区，“风起洛阳”VR全感剧场吸引了不少游客前来打卡。

　　“进入VR剧情后，会经历乘船、驾马车等环节，还能体验到乘坐各类载具的风感、震动感等，体验感非常真实。”体验过该项目后，郑州游客李扬说。

　　该项目相关负责人介绍说，“风起洛阳”VR全感剧场融合实景、角色扮演、真人演绎等多种娱乐形式，可以为玩家提供实景演艺与虚拟现实全感互动相结合的沉浸式体验，为来洛游客提供了夜间娱乐新体验。

　　乘着夜色，到体育馆、健身房、游泳馆等体育场馆打球、跑步、游泳，在“燃烧卡路里”的同时，享受运动带来的快乐……如今，越来越多的运动爱好者选择在夜晚休闲健身。洛阳不少体育场馆也开启了“夜场模式”，为洛阳夜经济发展增添了新动力。

　　“围绕提升‘古都夜八点’品牌，我们梳理了相声、脱口秀、VR全感剧场体验、运动健身等‘夜娱’项目。”洛阳市文广旅局相关负责人表示，将以增加产品供给、提升产品品质、丰富产品业态为重点，不断打造特色项目，丰富消费场景，为广大市民游客营造多元化、沉浸式“夜娱”体验。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 郭俊玲 李格格 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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