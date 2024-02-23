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清明假期，洛阳文博场馆接待游客30.7万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.06 20:04

　　6日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，清明假期，洛阳各博物馆、纪念馆等文博场馆累计接待游客30.7万人次，来自全国各地的游客在悠久的历史文化中沉浸式感受传统节日。

　　从4月4日至6日，洛阳博物馆、隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、洛阳民俗博物馆、洛阳关林等持续迎来客流高峰。为最大限度满足大家的参观需求，多个场馆将闭馆时间延长1至5个小时。最晚21时闭馆的“夜游模式”，赢得大家点赞。

　　与此同时，洛阳多家博物馆增加免费志愿讲解服务的场次和时间，以贴心服务帮助大家“读懂历史”。在洛阳博物馆，每天6场的免费志愿讲解服务，让不少游客收获满满。

　　清明假期恰逢牡丹文化节，各博物馆纷纷推出主题丰富的新展览，为市民、游客送上文化大餐。在洛阳民俗博物馆，“华檐吉光——匾额文化展”借助馆藏的店铺招牌等文物，特别还原出一条老洛阳商业街，引来众多市民、游客打卡。展览现场设置沉浸式体验、多媒体互动等形式，展现传统匾额文化中所传达的命名标识、诚信纳吉、表赞贺颂等功用，彰显中华民族的思想观念、处世哲学和道德规范。

　　在洛阳古墓博物馆，“洮水·陶魂——临洮史前彩陶文化特展”带来了被誉为新石器时代“彩陶之冠”的马家窑文化彩陶，集中展示史前文明的魅力。在隋唐大运河文化博物馆，“广州定制——广州博物馆藏清代中国外销纹章瓷展”展出110件(套)纹章瓷精品，它们既是中外文明交流互鉴的重要物证，又记录了我国瓷器贸易的辉煌历史，为游客带来一场视觉盛宴。

　　清明假期也是缅怀先烈的节日。在八路军驻洛办事处纪念馆，洛阳理工学院的青年志愿者团队用慷慨激昂地朗诵，为游客讲述英雄先烈的事迹。一双双坚定的眼睛，一句句发自肺腑的寄语，让现场游客感动不已，纷纷报以热烈地掌声。随后，大家在清明寄语板上写下话语，向革命先烈寄托哀思。

　　文博场馆“流量”持续上涨，也为博物馆文旅融合提供新思路。洛阳不少博物馆负责人表示，下一步，将推出更多接地气、聚人气和充满趣味性、参与性的活动，激发市民、游客体验传统文化的热情。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 阎桦 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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