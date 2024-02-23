【古都夜八点】54.32万人次！洛阳地铁再次刷新客流记录

4月5日，洛阳地铁线网日客运量达54.32万人次，相比2023年12月31日(51.46万人次)上涨了5.56%，客运强度达1.28万人次/公里·日，再次刷新线网单日客流历史记录。 4月5日，洛阳地铁线网日客运量达54.32万人次，相比2023年12月31日(51.46万人次)上涨了5.56%，客运强度达1.28万人次/公里·日，再次刷新线网单日客流历史记录。 其中，1号线客运量为33.05万人次，2号线客运量为21.27万人次。线网客运量车站前三车站分别为解放路站、洛邑古城站、王城公园站。 这个清明假期，洛阳启动“古都夜八点”品牌提升活动，文旅市场持续火热。洛阳地铁多措并举，节前推出延长运营1小时，缩短行车间隔等措施，节中根据现场情况及时组织备用列车上线运营，在客流密度大的站台组织列车多停，满足乘客尽快乘车等，充分发挥了地铁“大运量、高速度、高效率”的城市公共交通运输作用。 同时，洛阳地铁结合乘客实际需要，提供爱心手推车推送行李服务，加强微信公众号“爱心预约”引导，提升“便民如厕卡”使用率，对行动不便的乘客提供专属服务。同时在大客流车站开展乘车引导，组织公司内部员工、保洁、安检、轨道公安等，在换乘通道、站厅站台、出入口等关键岗位安排志愿者，为乘客提供线路咨询、引导乘车、协助购票等志愿服务。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪)