清明假期，洛阳站、洛阳龙门站预计发送旅客23万余人

6日，洛报融媒记者从铁路部门获悉，清明期间，洛阳站、洛阳龙门站预计发送旅客23万余人。其中，6日发送旅客数量最多，洛阳站预售车票4.38万张，洛阳龙门站预售车票5.56万张。

6日，洛报融媒记者从铁路部门获悉，清明期间，洛阳站、洛阳龙门站预计发送旅客23万余人。其中，6日发送旅客数量最多，洛阳站预售车票4.38万张，洛阳龙门站预售车票5.56万张。 6日，洛报融媒记者从铁路部门获悉，清明期间，洛阳站、洛阳龙门站预计发送旅客23万余人。其中，6日发送旅客数量最多，洛阳站预售车票4.38万张，洛阳龙门站预售车票5.56万张。 清明假期，正值第41届中国洛阳牡丹文化节期间，来洛游客较多，车站客流较大，洛阳站、洛阳龙门站及时加开人工验证通道，确保旅客有序进站。针对小团体旅客和特殊重点旅客，车站在大客流时段及时加开相关通道，合理调整检票时间，提升服务质量，确保旅客上下车、进出站平稳有序。 洛阳站、洛阳龙门站加开售票窗口，售票厅安排工作人员做好旅客自助售、取票引导和问事咨询服务；实名制验证口和安检口增派工作人员组织旅客快速进站和问询解答；在天桥、站台等重要岗位增加客运人员，做好安全宣传和乘降组织。 洛阳站“牡丹缘”服务台、洛阳龙门站“天香”服务台加强重点旅客、老年群体和“脱网群体”的引导和问询服务，实行重点旅客预约服务，对提前通过电话和12306进行预约的重点旅客，车站工作人员提前与旅客联系，为重点旅客打造全程无障碍进站、候车、检票、乘车、出站服务。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李华 文/图)