清明假期，洛阳辖区高速下站车辆近40万辆

清明假期，洛阳辖区高速公路通行秩序平稳有序，上下站车流量大幅增加。

清明假期，洛阳辖区高速公路通行秩序平稳有序，上下站车流量大幅增加。

4月4日0时至6日16时，洛阳辖区高速上站总流量为388948辆，与去年同期相比，日均流量上升82%，其中豫C牌照85320辆，外地牌照303628辆。同一时段，下站总流量为393958辆，与去年同期相比，日均流量上升96.99%，其中豫C牌照54798辆、外地牌照339160辆。

洛阳辖区下站量前五名的高速站口依次为洛阳站、瀍河站、关林站、洛龙站、伊阙站，上站量前五名依次为瀍河站、洛阳站、伊阙站、洛龙站、周山站。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏 文/图）