事关网络购票！中国国花园、从政坊游园发布最新声明

今日，“中国国花园服务中心”、“洛阳市从政坊游园”先后发布关于网络购票渠道的声明。 今日，“中国国花园服务中心”、“洛阳市从政坊游园”先后发布关于网络购票渠道的声明。具体内容如下： 中国国花园关于网络购票渠道声明 从政坊游园关于网络购票渠道声明 游客朋友们： 近期从政坊游园接到反映，部分网络平台未经授权售卖从政坊“梦幻西游季”游园会门票，扰乱了园区票务秩序，为保障游客朋友们入园通畅，拥有良好的游园体验，从政坊游园对网络购票渠道特此声明如下： 1.您可在抖音平台和快手平台关注“洛阳市从政坊游园”，通过官方账号视频、直播间链接等形式，购买从政坊“梦幻西游季”游园会门票。 2.您也可以通过携程平台购买从政坊“梦幻西游季”游园会门票。 3.未经从政坊游园授权的其他网络平台均为非官方购票渠道，若购票出现问题或造成经济损失，由购票者自行承担。4.如发现违法倒票行为，欢迎游客朋友们向从政坊游园举报。对侵犯我园合法权益的相关网站、第三方平台、公司及个人，我园将保留追究其法律责任的权利。特此声明！ 洛阳市从政坊游园 2024年4月6日 ⑥