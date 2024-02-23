908.5公里！洛阳全域旅游公路网初步形成

近日，洛报融媒记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，2024年第一季度，洛阳农村公路和旅游公路建设实现“开门红”。

近日，洛报融媒记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，2024年第一季度，洛阳农村公路和旅游公路建设实现“开门红”。 近日，洛报融媒记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，2024年第一季度，洛阳农村公路和旅游公路建设实现“开门红”。 农村公路方面，一季度完成新改建道路126.9公里、桥梁5座163.3延米、安防工程131.2公里，累计完成投资3.28亿元，占省定年度目标任务9亿元的36.4%；旅游公路方面，一季度建设完成46.9公里，占一季度任务目标40公里的117.3%。截至目前，洛阳市旅游公路已累计完成908.5公里建设任务，全域旅游公路网已初步形成。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 杨鹏 文/图）