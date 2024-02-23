洛阳加强共享单车运维保障 护航游客骑行赏花

“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”清明假期，洛阳喜迎八方游客，街头巷尾，共享单车成为更多人的绿色出行方式。

“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”清明假期，洛阳喜迎八方游客，街头巷尾，共享单车成为更多人的绿色出行方式。

为做好共享单车停放秩序管理，有效缓解道路拥堵，洛阳市城市管理局环境卫生服务中心联合各城市区及各共享单车运营企业，在热门景区、牡丹观赏园、火车站、商圈、主次干道等公共场所周边规范优化共享单车停车位，安排专人引导车辆规范停放。在人流高峰时段增加运维力量，在15个重点区域周边安排专人进行车辆停放引导，并增加运维力量，确保共享单车不积压、不占道，道路畅通有序。

该中心呼吁广大市民、游客，使用共享单车出行时注意“归位”，将车辆规范停放至指定区域，不占用盲道、非机动车道、消防通道等公共区域。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 王宪国 彭晓丹 文/图）