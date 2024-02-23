曾搭乘神舟八号飞船！洛阳国际牡丹园“太空牡丹”惊艳绽放

6日，从洛阳国际牡丹园传来喜讯：曾搭乘神舟八号飞船的“太空牡丹”惊艳绽放，火红色的花朵给人们带来了惊喜。

6日，从洛阳国际牡丹园传来喜讯：曾搭乘神舟八号飞船的“太空牡丹”惊艳绽放，火红色的花朵给人们带来了惊喜。

这款红花型的“太空牡丹”是进口品种“太阳”与国内品种“明星”杂交的结晶。技术人员经过多年观察发现，“太空牡丹”的开花时间比其亲本(杂交时所选用的雌雄性个体)提前了约一周，初步判断这是太空中的特殊环境，如宇宙射线、微重力等因素对牡丹种子产生诱变作用的结果。

接下来，科研人员将致力于挖掘“太空牡丹”的基因潜力，将其早开基因应用于育种中，让更多人欣赏到科技与自然的完美融合。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 刘少丹 文/图）