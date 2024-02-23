央媒观洛丨探寻大遗址保护的洛阳足迹

偃师二里头遗址、偃师商城遗址、洛阳东周王城遗址、汉魏洛阳故城遗址、隋唐洛阳城遗址……在河南洛阳，洛河沿岸50公里范围内密集分布着五大都城遗址，勾勒出神州大地上早期王朝的起源。

◇“城市规划是一个系统工程，要结合时代背景，兼顾方方面面。面对人地矛盾、拆建争议，洛阳统筹考虑大遗址的建设、保护、管理，并从建筑高度、深度等方面作出规定。这为后期五大都城遗址的发掘展示和活化利用预留了充分空间。”

文|《瞭望》新闻周刊记者

李俊 张兴军 韩朝阳 任卓如

河南省洛阳市定鼎门遗址博物馆(2023年6月6日摄)郝源 摄/本刊

偃师二里头遗址、偃师商城遗址、洛阳东周王城遗址、汉魏洛阳故城遗址、隋唐洛阳城遗址……在河南洛阳，洛河沿岸50公里范围内密集分布着五大都城遗址，勾勒出神州大地上早期王朝的起源。

文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉，是不可再生、不可替代的中华优秀文明资源。对十三朝古都洛阳而言，“五都荟洛”是宝贵财富，也是重大考验。洛阳大遗址保护的难度大、成本高、矛盾多，尤其需要在规划和保护、发展和利用之间取得平衡。

洛阳先后采取“避开老城建新城”“先考古、后建设”等措施，探索规划引领、科学考古、一址一策等方式，在保护文物的同时，让文物遗迹从地下“走”到地上，让洛阳大遗址重绽光彩。

避开老城建新城

具有5000多年文明史、4000多年建城史和1500多年建都史的洛阳，是中国最古老的城市之一。丝绸之路、万里茶道和隋唐大运河在洛阳交汇，留下了一大批宝贵的历史文化遗产。

在历史文化名城光环之外，新中国成立初期，洛阳还是全国八个重点建设的工业城市之一。“一五”期间，国家156项重点工程有7项布局于此。

那时，洛阳城以金明故城为核心，位于洛河北岸，城区面积不足20平方公里，人口仅六万。紧挨着金明故城的偏西位置，就是洛阳东周王城遗址和隋唐洛阳城遗址。

“工业建设需要用地，遗址保护需要留地。”洛阳市自然资源和规划局局长李松涛说，综合考虑文物遗址保护、铁路交通便利等因素，洛阳采用了在老城以西八公里外的涧河西岸新建工业区，既不干扰群众生活，也无需大规模改造旧城。也就是在这个时期，洛阳市一期城市规划探索出“避开老城建新城”的洛阳模式。

“以工业建设为目标，也充分认识到了遗址保护的重要性。将保护和建设分离，是洛阳遗址保护的初始版本。”李松涛说。

此后，一座座厂房在庄稼地里拔地而起，一批批技术工人“千军万马会洛阳”，洛阳逐渐发展为沿洛河北岸东西绵延15公里的带状城市。

随着城市发展的持续推进，洛阳“避开老城建新城”留下的8公里空白地带，逐渐被企业、单位、居民区占据，城市发展和遗址保护之间的矛盾再次凸显。

改革开放初期，洛阳制定第二期城市总体规划，在功能分区中明确提出，用建设城市绿带方式保护洛阳东周王城遗址、隋唐洛阳城遗址、汉魏洛阳故城遗址。同时，随着洛阳于1982年被国务院确定为第一批国家历史文化名城，洛阳开始编制《洛阳历史文化名城保护规划》。

“城市规划是一个系统工程，要结合时代背景，兼顾方方面面。面对人地矛盾、拆建争议，洛阳统筹考虑大遗址的建设、保护、管理，并从建筑高度、深度等方面作出规定。这为后期五大都城遗址的发掘展示和活化利用预留了充分空间。”李松涛说。

留出绿芯保文芯

进入21世纪，洛阳人口增加、规模扩大，已向南跨过洛河。主要集聚于城市核心区以及城乡接合部的大遗址，不可避免地与不断扩张的城市边界发生“碰撞”。

“举例来说，在洛阳中心城区的核心区，文物区就占地116平方公里、占比达52%。”洛阳市文物局局长余杰说，这种情况下，大遗址保护难度加大、成本增加。

位于洛阳城市核心区的隋唐洛阳城遗址是其中的典型。

隋唐洛阳城先后作为隋、唐、五代、北宋的都城或西京，历时530余年之久，是中国古代城市规划和建筑技艺的巅峰。2005年前后，隋唐洛阳城遗址上遍布低矮的民居、企业、厂房。居民盼着改善环境，企业希望扩大生产，遗址需要规范保护和活化利用。

如何平衡洛阳大遗址保护与城市更新、民生改善之间的关系？“2007年至今，隋唐洛阳城遗址整体外迁973户、近3300名村民，63家企业，累计投资80多亿元用于征迁和环境治理。”洛阳文保集团副总经理余勇说，在该遗址的宫城核心区，腾出遗址展示面积930亩；在洛南里坊区，腾出遗址展示面积1500亩。

已在洛阳文物系统工作26年的余杰说，在保护洛南里坊区的过程中，洛阳坚持以人为本，按照“宜留则留、宜搬则搬、就近就便”原则，对必保项目、恢复性工程和历史主路网区域的居民予以搬迁；对留下的原住民有序整合、集中安置，并配套基础设施。同时，结合遗址保护引入研学教育、考古体验、体育休闲等产业，兼顾历史文化遗产保护与居民生活改善。

在保护遗址的前提下，洛阳结合城市绿地、生态和水源地建设，规划建设了近3000亩的隋唐城遗址植物园和500亩的文博体育公园，沿着大运河故道建成了绵延48公里的洛浦公园。这些公园水绿相亲、设施齐全、文化氛围浓厚，现在已成为市民健身娱乐的好去处。

“美景怡人、文化育人、产业养人。洛阳城区总面积超过6000亩的遗址公园，要打造成洛阳的绿芯、城芯和文芯。”李松涛说。

“洛阳大遗址规模大、密度高、时间跨度长，是洛阳作为十三朝古都重要的历史见证。”余杰说，面对丰富的历史遗存，洛阳不断寻找传统文化和现代生活的连接点，最大限度地保护大遗址。

一址一策促文旅

文物和文化遗产要充分保护，更需活化利用。如何延续历史文脉，科学有效地对大遗址进行系统展示，是洛阳在新时代面临的一道必答题。

“晴阳晚照湿烟销，五凤楼高天泬寥。”约1200年前，白居易曾作诗《五凤楼晚望》盛赞洛阳美景。诗中始建于隋的五凤楼，如今是洛阳地标性建筑应天门；白居易俯瞰过的洛阳城，已是一座现代化都市。

2019年9月，作为应天门遗址保护展示工程的应天门遗址博物馆正式对外开放。这是洛阳按“一址一策”原则，系统性复原展示隋唐洛阳城建筑的其中一项。此外，定鼎门、天堂明堂、九洲池等遗址的文物保护展示工程都已完成。

现在，借助一系列标志性保护展示工程，多处遗址再现千年前盛唐气象，成为游客青睐的“网红打卡地”和文化新地标。

站在定鼎门城楼北望，作为隋唐洛阳城中轴大街的天街恢宏大气，青葱绿植点缀其间。记者看到，定鼎门门址南侧展示的唐代路面上，脚印、车辙印、骆驼蹄印等千年前的历史印迹清晰可辨；在天街附近的研学营地，不少游客身着汉服体验茶饮、非遗、手作等活动，感受千年古都文脉涌动。

2023年，隋唐洛阳城国家遗址公园累计接待游客超400万人次。“隋唐洛阳城宫城核心区遗址展示面积达930亩，观众可以比较直观、全面地了解考古遗址的基本信息，体会盛唐气象。”余勇说。

按照“一址一策”原则，洛阳在保证遗址本体绝对安全的前提下，结合每处遗址的不同特点和周边环境，探索模拟展示、覆罩展示等多种方案，建设各具特色的考古遗址公园。

在被村庄环抱的偃师二里头遗址，洛阳合理实施拆迁安置政策，一边加紧推进考古发掘，一边规划建设二里头夏都遗址博物馆和国家考古遗址公园，打造“华夏之源，最早的中国”展示平台，目前游客接待量已超过400万人次。

在地处郊区的汉魏洛阳故城遗址，洛阳采取地面模拟、植物标识、露明覆罩等方式，尽量不干预现状，对重点区域开展主动性考古发掘，逐步揭示遗址空间格局，先后完成了北魏永宁寺塔基、铜驼大街、西城墙等遗址保护展示工程。

同时，汉魏故城遗址博物馆将于2024年年底建成开馆，届时将系统展示汉魏洛阳故城遗址60年来的考古发掘研究成果，成为中国古都制度体系和汉魏都城考古研究展示中心。

“我们希望在主动保护的基础上实现创新利用，搭建起链接公众与文化遗产的桥梁。”余杰说，在洛阳“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的文旅发展理念引领下，烛光音乐会、宫廷下午茶、博物馆奇妙夜、全城剧本杀等大遗址上的体验活动受到不少年轻人热捧。

据统计，2023年，共有超过1.3亿人次游客奔赴洛阳，大遗址公园、各类博物馆、天街研学营等成为热门目的地……如今在洛阳，收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字“活”了起来，文化遗产与现代城市和谐共生。

游人在河南洛阳应天门遗址博物馆内观赏壁画( 2023年8月11日摄)鲁鹏 摄/本刊

(《瞭望》2024年第15期) ③