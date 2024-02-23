央媒观洛丨突破核心技术抢抓产业机遇 河南洛阳促产学研深度融合

去年以来，河南洛阳紧盯新能源、新材料、新IT、智能装备等风口产业，通过突破关键核心技术抢抓产业机遇。从实施市重大科技创新专项和揭榜挂帅项目25项，到深入推进规上工业企业研发活动全覆盖，再到研发投入强度连续4年居全省首位，一项项硬举措，推动更多企业站上产业风口。

去年以来，河南洛阳紧盯新能源、新材料、新IT、智能装备等风口产业，通过突破关键核心技术抢抓产业机遇。从实施市重大科技创新专项和揭榜挂帅项目25项，到深入推进规上工业企业研发活动全覆盖，再到研发投入强度连续4年居全省首位，一项项硬举措，推动更多企业站上产业风口。

“发展新质生产力，必须继续做好创新这篇大文章。”洛阳市发展改革委主任关宇飞表示，洛阳把握新一轮科技革命和产业变革加速演进的趋势，坚持以科技创新引领产业升级，推动产业与风口关联、向风口转型，抢占产业发展新赛道，点燃新产业、新模式、新动能的强劲引擎。去年全年，洛阳高新技术产业增加值占规上工业增加值46.8%，提高3.5个百分点。

只有转化为产品，创新才能迸发澎湃发展动能。洛阳把产学研深度融合作为科技创新引领产业升级的关键之举，把创新落到产业上、把主体落到企业上，开启“从科技强到产业强、经济强”的无限可能。

依托技术转移体系建设，国家技术转移郑州中心洛阳分中心成为“科技红娘”，为全市531项可转让技术、90项技术需求“牵线搭桥”。去年，洛阳技术合同成交额145.4亿元，同比增长27.7%。融合深下去、转化快起来，创新种子扎根产业土壤，向阳而生、迎风勃发。

企业是创新的主体。洛阳抓住科技型中小企业这一创新关键变量，通过构建“众创空间+孵化器+加速器+智慧岛+科技产业社区”创新创业孵化链条，助推科技型中小企业蓬勃发展，为形成更多新质生产力积蓄能量。(记者 夏先清、杨子佩)