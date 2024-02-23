错峰出行！洛阳交警发布2024年清明假期返程预警

今日，“洛阳交警”发布清明假期返程预警，提示广大驾驶员朋友避开假期最后一天下午返程高峰时段，错峰返程更顺畅。 今日，“洛阳交警”发布清明假期返程预警，提示广大驾驶员朋友避开假期最后一天下午返程高峰时段，错峰返程更顺畅。具体内容如下： 避开返程高峰时段 4月6日假期最后一天下午返程车流量集中，特别是17时至20时返程高峰时段，错峰返程更顺畅。 避开返程易堵路段 假期返程车流量集中的路段主要有：京港澳高速郑州段、郑少高速新密段、郑栾高速新郑始祖山隧道段、菏宝高速新乡段等路段车流量集中，请密切关注路况信息，合理规划假期返程路线。 返程行车提示 1.做好返程准备。返程前，对车辆进行安全检查，确保车况良好，油气电充足。提前了解高速路况信息，合理规划行车路线。设置好导航，临近出口，提前变道。 2.安全守法驾驶。自觉抵制超速、超员、超载和疲劳驾驶等易肇事肇祸交通违法。驾乘人员全程系好安全带。 3.文明礼让行车。保持平和心态，不开斗气车、不强超强会、不随意变道、不分心驾驶。遇道路缓行、交通拥堵，应依次有序排队，不加塞抢道，不占用应急车道。 4.及时报警求助。车辆发生故障、事故等紧急情况，立即开启危险报警闪光灯，在来车方向150米外设置警告标志，车上人员迅速转移到安全地带，牢记“车靠边、快警示、人撤离、即报警”；经双方协商一致，可拍照固定证据，及时撤离现场，到高速交警部门依法处理，也可拨打高速总队报警电话0371-68208110报警，或通过“河南高速公安”微信公众号“一键报警”。⑥