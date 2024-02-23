入户检查！涉及洛阳这些小区、村庄和单位

日前，记者从洛阳新奥华油燃气有限公司(以下简称洛阳新奥燃气)获悉，该公司今年4月入户安检计划已出炉。

日前，记者从洛阳新奥华油燃气有限公司(以下简称洛阳新奥燃气)获悉，该公司今年4月入户安检计划已出炉。

按照工作安排，洛阳新奥燃气每年对已通气的居民用户，都会实行一次免费的入户安全检查，帮助用户及时排除燃气设施老化、漏气等安全隐患。

该公司郑重承诺：入户安检时，燃气公司工作人员穿带新奥标识的黄色(男)或蓝色(女)工装、出示工作证，采用专业仪器逐一检查灶具、热水器管道等燃气设施是否漏气，软管是否老化，是否存在安全隐患等问题，同时向用户讲解燃气安全知识。

洛阳新奥燃气4月份部分安检计划

备注：遇临时情况随时增减计划，请留意小区或者物业通知。

温馨提示

1.日常用气请您保持厨房通风，用气完毕及时关闭灶前阀门，注意用气安全。

2.可用肥皂水或洗洁精水涂在燃气管道的接头、灶具的燃气开关等连接处进行自检自查，若有冒泡，则说明有漏气。

3.如有漏气，请您第一时间关闭所有燃气阀门，请勿触动任何电器和开关，切勿点火，并前往户外空旷、通风良好的场地，拨打我司24小时热线95158联系工作人员上门处理。

4.错过安检的用户，可以通过以下方式联系洛阳新奥燃气：联系对应安检师傅电话预约上门；8:00-19:45找公众号在线人工客服预约；拨打洛阳新奥燃气24小时服务热线95158。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然)