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【古都夜八点】夜市、夜食、夜购！洛阳“夜经济”爆棚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.05 20:33

　　清明节假期，洛阳特色商业街区人潮涌动，广大市民和外地游客品味历史文化，感受市井烟火。

　　5日，洛报融媒记者走访洛阳特色商业街区等“夜经济”聚集地，感受“夜经济”的强劲脉动。

　　在广州市场步行街，夜幕降临，歌声、吉他声、鼓声交织在一起，一首首美妙的旋律，为游客带去视听盛宴；各类美食、饰品、零食、儿童玩具等商品琳琅满目，前来闲逛的市民犹如一条条流动的“长龙”，穿梭在上百个商品摊位与小吃摊点之间。他们口中吃着美食，手中拿着购物袋，脸上洋溢着幸福的满足感，享受着这美好的夜晚。

　　“日营业额同比上升约60%，16岁至35岁消费者成为街区消费主力军，很多店铺在就餐高峰时一桌难求。”广州市场步行街运营经理牛程介绍，4日清明小长假首日，该步行街客流量达2.78万人，销售额133.5万元。

　　在老城十字街，随处可见“城市漫步”的年轻人，衣着时尚的他们与古香古色街区相映成趣。“整条街既传统又时尚，很多新潮设计都贴近年轻人的审美和消费。”“打卡”十字街的青年游客黄楠说。

　　感受非遗文化、体验消费新场景……从4日开始，老城历史文化街区迎来客流高峰，夜食、夜购彰显了商业活力和消费张力。

　　霓虹灯下，西工小街成为游人和市民们心中的美食胜地之一。担担面、小街锅贴、烧饼夹菜、桂花汤圆……洛阳特色美食吸引众多游客、市民。

　　此外，牡丹文化节期间，洛阳市联动各特色商业街区，按照一街区一特色，采取“演艺+体验”的形式，让游客感受浓厚的文化氛围和互动式演绎体验，解锁消费新场景的“流量密码”。活动亮点如下——

　　洛邑古城以“牡丹倾国色·邑城览芳华”为主题，设置“沉浸式”游园赏灯路线，组织开展全景“沉浸式”国风诗画表演；推出汉服团购、洛邑八景手札等文创产品首发活动，提升国潮创意消费体验。

　　广州市场以“花开洛城·畅游涧西”为主题，在广州市场举办洛阳非遗文化大集等活动，传承传统技艺。举办旗袍换装、旗袍文化展示、旗袍文化剧本杀等系列线上线下活动，评选“最美旗袍”推荐官，开展旗袍文化剧本杀等活动，吸引青年群体消费。

　　西工小街以“花开时节游小街”为主题，在周王城广场、西工小街增设牡丹元素，展示不同品种的牡丹花，组织文艺团体在街区进行舞台剧表演和乐队演出，设置牡丹绘画、牡丹香包制作、牡丹主题摄影等互动体验区，营造融合牡丹文化、特色美食为一体的消费体验。

　　洛城中街举办“新青年国潮聚享季”活动，涵盖非遗展演、青年好剧展演、青年汉服表演、青年街区揭牌仪式等，融合汉服、滑板、绘画、街舞、歌唱、演奏等元素，以“快闪”表演，带动街区人气。

　　“繁华一方”步行街区级投入财政资金100万元，发行餐饮、零售、休闲消费券，开展线上线下促消费活动；采用变幻多彩的涂装设计及物联AI换肤功能，打造吸引青年人打卡、拍照的消费场景，激发夜间消费新动能，在烟火气中升腾起“夜经济”发展的澎湃活力。(洛报融媒·洛阳网记者  贾臻 通讯员 石智卫 徐佳 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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