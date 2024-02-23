在洛阳大河荟，就“涂”一“乐”！

5日下午，洛阳大河荟热闹非凡，涂鸦活动就“涂”一“乐”和洛阳日报小记者活动热闹地开展，并有乐队音乐人现场表演。

5日下午，洛阳大河荟热闹非凡，涂鸦活动就“涂”一“乐”和洛阳日报小记者活动热闹地开展，并有乐队音乐人现场表演。

许个愿望、画点美食、填充色彩……在大河荟中心广场的一面涂鸦墙前，不少年轻人聚集于此，他们手拿喷漆，将自己的“情绪”用颜色“表达”在墙上，勾勒心中的美好春天。

这块巨型涂鸦墙长15米，活动开始前，主办方特邀艺术家进行现场喷漆和荧光涂鸦，并保留公共区域，供来往市民、游客参与涂鸦。

活动现场，无论是参与的大学生、艺术家，还是充满好奇、跃跃欲试的其他人，都手握喷漆，在涂鸦墙上寻找属于自己的乐趣。据了解，该涂鸦墙将在活动结束后，由涂鸦艺术家进行二次统一包装，并进行展览。

“涂鸦艺术作为一种街头艺术，是年轻群体彰显个性的艺术之一，也是展示洛阳文化多样性和包容性的重要载体。”活动相关负责人介绍，本次举办就“涂”一“乐”活动，正是为了借助涂鸦这一充满活力和创意的艺术形式，推动涂鸦艺术在洛阳广泛传播与发展，促进文化交流与碰撞，为城市增添色彩和美感，提高城市的整体形象和吸引力。

夜幕降临时，以中心广场的涂鸦墙为背景板，太空公园乐队将为市民和游客带来一场音乐派对。这支曾获中国最强音河南区季军，并与花儿乐队同台演出的太空公园乐队，将现场演唱《阳光宅男》《如果这都不算爱》《偏爱》等歌曲。

就“涂”一“乐”活动将持续举办至6日。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 文/图）