清明假期 洛阳交警设立贴心便民服务站

清明假期，洛阳市公安局交警支队一大队在王城公园北门设立便民服务站，为游客提供热水、指路服务，并进行摩托车机动巡逻，保障景区周边道路秩序。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵华西 文/图） 清明假期，洛阳市公安局交警支队一大队在王城公园北门设立便民服务站，为游客提供热水、指路服务，并进行摩托车机动巡逻，保障景区周边道路秩序。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵华西 文/图）