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清明祭英烈 汇聚奋进力量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.05 15:38

　　清明是扫墓祭祖的时节，也是缅怀英烈的节日。

　　清明节期间，洛阳党员干部职工、共青团员、少先队员、群众纷纷前往红色教育基地等场所参加祭奠活动，通过参观革命烈士纪念馆、瞻仰宣誓、祭扫献花等方式，深切缅怀革命先烈，传承红色基因，赓续红色血脉，汇聚奋进力量。

　　在洛阳市烈士陵园，洛阳市第一高级中学附属小学的辅导员教师代表和少先队员代表聆听革命故事，向革命烈士纪念碑敬献花圈，祭扫烈士墓，参观洛阳革命烈士事迹陈列馆，缅怀革命先烈的丰功伟绩。

　　在八路军驻洛办事处纪念馆，洛阳理工学院的青年志愿者团队用慷慨激昂地朗诵，为游客讲述英雄先烈的事迹。一双双坚定的眼睛，一句句发自肺腑的寄语，让现场游客感动不已，纷纷报以热烈地掌声。随后，大家在清明寄语板上写下话语，向革命先烈寄托哀思。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)(图片由受访者提供)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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