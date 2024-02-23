引领春日赏花热潮！“三月兰”粉蓝色牡丹盛开

近日，洛阳国际牡丹园自主培育牡丹品种“三月兰”如期盛开，粉蓝色的花瓣层层叠叠，犹如云霞般美丽，为赏花爱好者带来了早春的惊喜。

近日，洛阳国际牡丹园自主培育牡丹品种“三月兰”如期盛开，粉蓝色的花瓣层层叠叠，犹如云霞般美丽，为赏花爱好者带来了早春的惊喜。 近日，洛阳国际牡丹园自主培育牡丹品种“三月兰”如期盛开，粉蓝色的花瓣层层叠叠，犹如云霞般美丽，为赏花爱好者带来了早春的惊喜。 “三月兰”属于超早开牡丹品种，不仅颜色独特，而且花期较其他牡丹品种提前了半个月左右。多年来，洛阳国际牡丹园一直致力于牡丹品种的研发与培育，此次盛开的自主培育牡丹品种三月末开花，花粉蓝色，故名“三月兰”，曾在2019年北京世园会上荣获铜奖，其独特的花色和超早开的特性受到了国内外游客的一致好评，已成为洛阳国际牡丹园的标志性品种。 目前，园内30余株“三月兰”正值盛花期，花期可持续到4月10日。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘少丹 文/图)