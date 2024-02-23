开放新入口，去洛阳这两家博物馆更方便

5日，洛报融媒记者从洛阳周公庙博物馆和洛阳民俗博物馆获悉，这两家博物馆纷纷开放博物馆西侧入口通道，方便游客参观。
5日，洛报融媒记者从洛阳周公庙博物馆和洛阳民俗博物馆获悉，这两家博物馆纷纷开放博物馆西侧入口通道，方便游客参观。
5日，洛报融媒记者从洛阳周公庙博物馆和洛阳民俗博物馆获悉，这两家博物馆纷纷开放博物馆西侧入口通道，方便游客参观。
洛阳周公庙博物馆位于隋唐洛阳城应天门遗址博物馆东侧，是在洛阳周公庙的基础上建立的一座弘扬周公文化、展示周公史迹的专题博物馆，博物馆外的红墙是游客青睐的“网红打卡地”。开放西侧入口通道后，游客从这里直接刷身份证即可快速入馆。
洛阳民俗博物馆与洛邑古城景区一街之隔，博物馆所在的潞泽会馆是拥有近300年历史的古建筑。开放西侧入口通道后，游客入馆参观也更加便捷，只须携带身份证原件，在入口闸机处识别身份证后即可快速入馆。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图)
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