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洛阳市关工委启动主题教育实践活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.05 14:28

　　日前，洛阳市关工委“老少同声颂党恩 携手奋进新征程”主题教育实践活动在伊川县烈士陵园启动，引导广大青少年铭记先烈英雄事迹，让红色基因薪火相传。

　　活动现场，共有1000余名中小学校师生和社会各界人士参加。随后，“铸魂·2024·清明祭英烈”主题教育活动在伊川县烈士陵园举办。少先队员、民兵代表向英烈敬献花篮，全体默哀，县关工委有关负责同志介绍英烈事迹，退役军人代表、少先队员代表发言。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 张兰萃）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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