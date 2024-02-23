洛阳全面督导检查！涉及食品安全、特种设备安全、市场物价

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，清明节假期期间，该局组成多个督导检查组，对食品安全、特种设备安全、市场物价情况进行重点监管。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，清明节假期期间，该局组成多个督导检查组，对食品安全、特种设备安全、市场物价情况进行重点监管。

洛阳“汉服热”火爆出圈，洛邑古城周边的民宿也迎来住宿高峰期。4日，执法人员随机选取多家民宿，对电梯使用情况进行查看，要求商家加强特种设备安全监管，严防超期使用、安全管理措施不到位等情况发生。针对住宿价格，要求其合理定价、质价相符，严禁出现价格欺诈、价外收费行为，自觉维护洛阳良好形象，让游客乘兴而来、满意而归。

天气晴好，不少游客市民到白马寺景区参观游览。5日，执法人员对景区内的特种设备进行安全检查，包括检验报告是否在有效期、设备维护保养记录、管理制度、应急处置制度等。

与此同时，执法人员还对市内部分旅游景点周边餐饮店和商户在用电子秤进行检查，要求餐饮从业人员持健康证上岗，严格食品采购制作关，加工过程烧熟煮透，餐饮具清洗干净，售卖商品明码标价，不得缺斤少两等，保证让消费者吃得安心，吃得放心。

洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，假期期间，洛阳12315热线实行24小时值班制，对涉及市场监管部门法定职责的咨询、投诉、举报及时回复、转办和处理，全力维护广大消费者的合法权益，您可直接拨打12315热线反映诉求。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)