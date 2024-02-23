洛阳森林消防队伍一线执勤备勤 守护森林安全

清明假期，踏青、祭扫等活动增多，极易引发火灾事故。 清明假期，踏青、祭扫等活动增多，极易引发火灾事故。 5日，在国有嵩县陶村林场，洛阳市市级森林防火队伍靠前驻防，24小时全天候备勤，通过设置护林防火检查点、巡山护林保障、防火宣传等方式，严防森林火灾事故发生。 据悉，清明节期间，洛阳市11支专业队伍、12支半专业队伍和基层生态护林员队伍，全部按照“五级”网格化管控要求靠前驻防、一线备勤，全力守护森林资源安全。 随着黄河流域生态保护和高质量发展战略实施，洛阳大力推进科学精准绿化，着力实施秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目，林地总面积达1278万亩，森林覆盖率达45.8%，森林蓄积量4590万立方米，森林资源总体呈现数量持续增加、质量稳步提高、功能不断增强的发展态势，优美林业生态成为洛阳最靓底色。 洛阳市林业局相关负责人提醒，森林火灾突发性强、破坏性强、扑救极为困难。清明期间，气温升高、天干物燥。倡导广大群众和游客文明出游、文明祭扫，不在林区林缘抽烟、烧荒、烧纸、燃放烟花爆竹等，不在野外违规用火，切实消除火灾隐患，保护绿色家园。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 通讯员 马达峰 文/图)