来洛山东游客手机失而复得 点赞“这就是洛阳”

“谢谢谢谢，真没想到，手机丢了还能顺利找回。”4月4日，一名山东聊城来洛游客手机失而复得后连连称赞： “这就是洛阳！”
“谢谢谢谢，真没想到，手机丢了还能顺利找回。”4月4日，一名山东聊城来洛游客手机失而复得后连连称赞： “这就是洛阳！”
“谢谢谢谢，真没想到，手机丢了还能顺利找回。”4月4日，一名山东聊城来洛游客手机失而复得后连连称赞： “这就是洛阳！”
原来，当日上午该游客到洛阳白马寺景区游玩，不慎将手机丢失。10时20分许，这部手机恰被在白马寺景区附近保洁的何妙玲捡到，何妙玲当即将手机交给路段保洁组组长保管。
大约10分钟后，手机铃声响起，经过身份核实，正是失主本人来电。随后，保洁人员将手机交还至失主手中，于是有了开头的一幕。
钱包、银行卡……洛报融媒记者了解到，捡拾游客贵重物品并“完璧归赵”，在洛阳并非个例。如您在洛旅游途中，背包、遮阳伞、钱包、身份证等重要物品不慎遗失，可第一时间与景区游客服务中心等取得联系，尝试在失物招领处等登记寻回。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 彭晓丹）
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