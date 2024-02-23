山里的留守儿童想看牡丹 爱心志愿者：安排

“牡丹竟然有那么多种颜色”“牡丹花真香”……4日是清明节，在洛阳市王城公园里，有28名头戴小红帽的孩子穿梭于牡丹园之间，观赏牡丹的同时不禁发出感叹。

“牡丹竟然有那么多种颜色”“牡丹花真香”……4日是清明节，在洛阳市王城公园里，有28名头戴小红帽的孩子穿梭于牡丹园之间，观赏牡丹的同时不禁发出感叹。

这群孩子是洛宁县河底镇茶坊小学的学生，其中多数是留守儿童，他们的父母在外务工，因工作繁忙，很少有时间带他们到洛阳游玩，孩子们从小到大没见过牡丹，一直希望一睹牡丹的芳容。萤火虫爱心服务队的志愿者得知此事，决定帮孩子们实现这个愿望。

萤火虫爱心服务队负责人张丽说，河底镇茶坊小学只有48名学生，考虑到低年级的学生太小，他们这次邀请了三年级至五年级的学生来洛阳赏牡丹。此外，他们还邀请了包括校长在内的9位老师一同前来。

“上午，我们带孩子们到洛阳市科技馆参观，体验了解各种科技知识。”张丽说，下午他们又带孩子们来到王城公园，希望通过这样的活动让孩子们开拓视野、增长见识，激励他们今后更加努力地学习。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）