爱老助老！洛阳城管帮走失老年游客快速找到家人

来洛旅游过程中，老年游客行走较慢，与家人走散咋办？有困难，找城管！

来洛旅游过程中，老年游客行走较慢，与家人走散咋办？有困难，找城管！

4月4日，龙门石窟景区周边客流量较大。17时左右，洛龙区城市管理综合执法大队龙门石窟游客便民服务点正常执勤中，一名商丘游客前来寻求帮助，经了解，该老人与家人来龙门石窟旅游，因腿脚不便与家人走散。龙门石窟中队队员许一迪立即询问老人家属联系方式并与之取得联系，确定家属位置后，许一迪与白晓龙驾驶执法车辆快速将老人送至东北服务区，促成家人团圆。老人及家属多次对两名队员的帮助表示感谢。

无独有偶。当日18时，来自安徽淮南的游客前来求助，这两位老人同样因年龄大、腿脚不便等与家人走散。城管队员白晓龙立即安排与其家人取得联系，等待会合期间，城管队员安排两位老人前往附近便民服务点休息，并倒上热水热心服务……

今年牡丹文化节期间，洛阳城管部门通过热心指引、文明劝导、暖心帮扶等持续擦亮“有困难，找城管”服务品牌。同时城管部门也提醒广大游客，如您与老年游客一起出游，尽量结伴而行、适当放慢节奏，如老人出现身体不适、腿脚不便等，可到各景区“有困难，找城管”便民服务点寻求帮助。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李新江 文/图）