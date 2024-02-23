孟津梨主题公园开启夜间赏花模式

4日，临近黄昏，孟津区会盟镇孟津梨主题公园内彩灯依次点亮，将园区装扮得流光溢彩，万亩梨花在灯光的映衬下更显娇美。
4日，临近黄昏，孟津区会盟镇孟津梨主题公园内彩灯依次点亮，将园区装扮得流光溢彩，万亩梨花在灯光的映衬下更显娇美。
4日，临近黄昏，孟津区会盟镇孟津梨主题公园内彩灯依次点亮，将园区装扮得流光溢彩，万亩梨花在灯光的映衬下更显娇美。
会盟镇相关负责人介绍，为满足游客夜间赏花需求，该镇在孟津梨主题公园道路两侧安装彩灯3300多米、发光灯线4600多米，同时安装射灯、投光灯等300多盏，开启夜间赏花模式。
近年来，会盟镇把孟津梨作为乡村振兴主导产业，积极打造孟津梨主题公园和孟津梨特色种植产业带。截至目前，全镇种植梨树面积已突破1.2万亩，形成了集农业开发、旅游观光于一体的特色梨花经济品牌。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郑占波 马绍磊 文/图）
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