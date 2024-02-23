全国首个！隋唐大运河文化博物馆上演沉浸式交互戏剧

牡丹花开，全国各地的游客纷至沓来。4日，记者从隋唐大运河文化博物馆了解到，为进一步丰富大家的游玩体验，该博物馆推出全国首个博物馆内沉浸式交互戏剧——《无相·运河》。

《无相·运河》中的演员角色

牡丹花开，全国各地的游客纷至沓来。4日，记者从隋唐大运河文化博物馆了解到，为进一步丰富大家的游玩体验，该博物馆推出全国首个博物馆内沉浸式交互戏剧——《无相·运河》。

该项目相关负责人介绍，《无相·运河》是一场120分钟的戏剧演出，演出地点就在隋唐大运河文化博物馆内，依托全馆场景打造出沉浸式体验空间。游客在参与过程中，可随机选择两条剧情线，然后在与演员的互动中结合剧情中提供的重要线索，一步步找出最终的答案。“故事的走向和结局完全由玩家的投票结果决定。”上述负责人介绍，整个演出共有四幕，每个游客都是故事中的重要一员，沉浸感十足。

《无相·运河》将在4月6日、13日、20日上演，演出每晚6点开始。

此外，4月4日、5日、6日，隋唐大运河文化博物馆还在每天14时、16时推出《听涛大运河》沉浸式戏剧研学活动，观众可现场与演员、NPC互动，共同完成一场包含悬疑探案和烧脑解谜元素的戏剧游戏。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）(图片由受访者提供)