清明节假期，洛阳车展现场人气旺

清明节假期您打算去哪儿？在洛阳逛车展是一个不错的选择。4日至7日，2024中国·豫西(洛阳)第23届国际名车展暨洛阳新能源汽车博览会在洛阳市体育中心火热举行，快去看看吧！

清明节假期您打算去哪儿？在洛阳逛车展是一个不错的选择。

4日至7日，2024中国·豫西(洛阳)第23届国际名车展暨洛阳新能源汽车博览会在洛阳市体育中心火热举行，快去看看吧！

洛阳牡丹文化节遇上清明节假期，让此次车展的人气颇旺。“之前举行的车展，一般到10点左右人气才逐渐火热，今天9点钟刚刚开展，就已经迎来了首批看车的顾客。”车展组委会相关负责人说。

本届汽车博览会由中国机械国际合作股份有限公司、洛阳日报报业集团主办，吸引了近四十个汽车品牌参展，涵盖豪华、自主、国产、合资、新势力等热销品牌，展出车辆千余辆，专项优惠政策不断。作为洛阳市规模大、人气高、成交好的车市盛宴和行业平台，豫西车展从创办以来，坚持创新发展，坚持推陈出新，现已成为洛阳市高品质、专业级的综合性汽车展会，是洛阳及周边地市最具影响力和市民最信赖的品牌展会之一。

洛报融媒记者在现场看到，新能源车型依然是今年车展中当之无愧的“主角”，比亚迪、方程豹、腾势等多个新能源汽车品牌的展区内人头攒动，不少市民正在向促销人员详细了解优惠政策。为了让消费者得到“专属福利”，各大品牌方也拿出了最大的诚意，以“冰点价”让利消费者，直接推出全年购车底价优惠。

展会期间，车展组委会还为购车、观展的市民准备了大量礼品。其中，现场订车可抽取订车礼，特等奖为华为手表，到场观展可参与抽取到场礼等福利。尤其值得一提的是，车展现场的“宁德时代购车嘉年华”新能源汽车展区，市民购车除了可领取现场礼品之外，还可享受企业推出的专享优惠。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图)