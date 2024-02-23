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快收藏！洛阳赏花乘车攻略来啦！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.04 16:43

　　清明假期，洛阳市公交集团根据主要赏花地点，为市民和游客梳理了一份乘车攻略。

　　中国国花园(洛龙区龙门大道2号(洛河南岸东起洛阳桥，西至牡丹桥)

　　东门入口公交站点：中国国花园站，包括33路、52路、53路、55路、57路、58路、61路、65路、66路、69路、76路、81路、93路、文旅专线。

　　西门入口公交站点：牡丹桥南站

　　包括15路、92路；聂湾站，包括1路、37路、49路、68路、77路。

　　王城公园(中州中路王城大道东北角)

　　公交站点：王城公园站，包括9路、10路、11路、15路、19路、32路、40路、50路、99路、101路、103路、202路、文旅专线。

　　国家牡丹园(西工区王城大道与邙岭大道交叉口西1.5公里处)

　　公交站点：邙岭大道周山大道口东站，包括1路、51路、V6路。

　　隋唐城遗址植物园(王城大道古城路口东北角)

　　公交站点：植物园西门站/王城大桥南站、积翠南街/积翠北街口站，包括26路、29路、37路、49路、62路、75路、99路、203路、207路、34路、60路、68路。

　　从政坊游园(洛龙区聂泰路中段)

　　公交站点：从政坊游园站，包括1路、15路、77路、92路、201路。

　　牡丹公园(涧西区西苑路牡丹路东北角)

　　公交站点：牡丹公园站(西苑路牡丹路口)，包括8路、14路、25路、31路、50路、63路、69路、70路、75路、便民5号专线。

　　西苑公园(涧西区南昌路九都西路交叉口东北角)

　　公交站点：西苑公园站，包括2路、6路、7路、8路、12路、29路、32路、35路、54路、59路、60路、63路、69路、95路、202路、207路、V5路、V17路。

　　国家牡丹园(西工区王城大道与邙岭大道交叉口西1.5公里)

　　公交站点：邙岭大道周山大道口东站，包括1路、51路、V6路。

　　神州牡丹园(洛龙区洛白路3号，白马寺东南斜对面)

　　洛阳火车站方向乘坐56路至白马寺站下车，向东步行约200米至神州牡丹园；关林庙方向乘坐58路至白马寺站下车，向东步行约200米至神州牡丹园。

　　郁金香牡丹园(西工区机场西路和小浪底专线交叉口西南角)

　　公交站点：上河村站，包括24路。

　　国际牡丹园（老城区机场路与王城大道交叉口西南角）

　　公交站点：国际牡丹园站，包括83路。

　　牡丹文化节特色公交线路

　　“神都牡丹号”旅游环线(高铁龙门站—白马寺)，途经从政坊游园、隋唐城遗址植物园、中国国花园、神州牡丹园。

　　“龙门石窟—洛邑古城”旅游专线，途经中国国花园。

　　“龙门石窟—洛阳博物馆”旅游专线，途经从政坊游园、隋唐城遗址植物园。

　　“杨湾地铁站—白马寺”地铁接驳线，途经神州牡丹园。

　　此外，为服务市民和游客，公交车内设有免费热水、针线包、雨具等便民物品；市内主要交通枢纽地区和公交站点均有志愿者提供爱心服务。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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