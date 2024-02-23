清明假期“邂逅”牡丹文化节，古都洛阳张开怀抱迎接四海宾朋。

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连日来，洛阳开启“宠客”模式：外地来洛车辆轻微违停只疏导不处罚、博物馆延迟闭馆时间、旅游景点免费讲解、公共厕所免费提供如厕用纸、106家机关事业单位为游客车辆“抬杆”、“红马甲”志愿者遍布全城……

洛阳，真的很宠你！

赏花无忧，外地车辆轻微违停不处罚

为提升来洛游客文旅体验、减少其赏花停车的后顾之忧，洛阳城管部门对外地来洛主城区范围内7座(含)以下机动车轻微违停行为只疏导不处罚。值得注意的是，多排停车、逆向停车、在人行道停车阻断通行等6种严重违停行为不在免罚范围。

●政策执行时间

2024年4月4日早8时至5月6日早8时。

●不予处罚范围

(一)洛阳主城区范围内；

(二)“豫C”号牌以外的小型机动车辆；

(三)不影响交通安全的情况下单排、顺向、有序停放。

●以下违停不属于轻微违停，不在免罚范围

1.在小区(单位)出入口、路口、机动车道、消防通道等位置停车或多排停车、逆向停车存在交通安全隐患的；

2.人行道停车阻断通行的；

3.公交车站周边停车影响公交车进出站的；

4.斜插、垂直于道路方向违停或在有空余泊位的停车场周边100米范围内违停的；

5.因机动车乱停乱放造成车辆缓行或交通堵塞的；

6.不配合城管人员违法行为劝阻的。

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为给市民游客提供泊车便利，洛阳市城市管理局对交通枢纽及景区周边停车场(路段)情况进行摸排，共摸排停车泊位6.2万余个，其中包含设置的1.5万余个临时泊位。

“这1.5万余个临时泊位主要分布在王城公园、白马寺、龙门石窟等多个热门景区周边，可有效缓解群众停车难。”该局有关负责人同时提醒，为助力洛阳智慧旅游服务水平提质升级，目前“一码游洛阳”出行专题服务二维码已上线，如您需要寻找停车场、充电桩、加油站、酒店、景区等，均可通过扫码获得高效快捷的出行服务。