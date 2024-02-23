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国潮范儿！第八届洛阳青年汉服大会7日举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.04 16:42

　　4日，洛报融媒记者从洛阳市瀍河区获悉，4月7日9时30分至11时，第八届洛阳青年汉服大会将在洛阳市隋唐大运河国家文化公园北广场举办。

　　该活动承办方相关负责人杨鹏程介绍，本届汉服大会的内容包括汉服成人礼、汉服礼仪展演和汉服、文创作品展等，期待用这种形式，让汉服与历史底蕴深厚的古都洛阳完美融合，激发大家心底的文化自信。

　　如果您感兴趣，一起去赴这场牡丹与汉服的邀约吧！(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)（图片由受访者提供）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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