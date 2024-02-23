4月5日牡丹花情预报

国色朝酣酒，天香夜染衣。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。

国色朝酣酒，天香夜染衣。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。

王城公园：全园共有200个品种牡丹开放。主要分布在沉香楼、牡丹仙子等处。其中：盛开的牡丹品种有香玉、似荷莲、明星、鲁粉、二乔、墨楼争辉等；初开的牡丹品种有荷花绿、贵妃插翠、黑豹、御衣黄、三变赛玉、雪峰等。园内樱花、丁香、钻石海棠、西府海棠等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园：全园共有约180多个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园、科技园。其中：盛开的牡丹品种有彩绘、蓝月亮、梨花粉、嫦娥奔月、荷花绿等；初开的牡丹品种有明星、赵粉、西瓜瓤、绿洲红、墨楼争辉等。另外，千姿牡丹园垂枝桃、寿星桃、菊花桃、紫荆、早樱等万余株正值盛花期，海棠园的火焰海棠、绚丽海棠、道格海棠、王族海棠等万余株海棠盛开。

中国国花园：全园共有约200个品种牡丹开放，主要分布在紫根广场、唐风隋影广场、秋翁遇仙亭、春归花屋。其中：盛开的牡丹品种有墨楼争辉、彩绘、宫样妆、凤丹、蓝月亮等；初开的牡丹品种有状元红、冰罩蓝玉、白雪塔、鲁荷红等。园内樱花、棣棠、紫荆、垂丝海棠等竞相绽放。

国家牡丹园：全园共有约65个品种牡丹开放，主要分布在南园牡丹展览馆、凤丹林、北园九色台，其中：盛开的牡丹品种有春柳、如花似玉、彩绘、红莲、美艳、明星、蓝月亮、荷包牡丹、粉中冠、富贵满堂、洛阳红、种生红等；初开的牡丹品种有曹州红、姊妹游春、朝阳红、绿幕隐玉、太平红等。园内棣棠、碧桃、樱花、紫荆、连翘、榆叶梅等竞相绽放。

南山牡丹园：全园共有约50个品种牡丹开放，主要分布在九色花田、牡丹花海、森林台地等区域。主要品种有景玉、雪塔、鲁粉、赵粉、蓝月亮、黄翠羽、洛阳红等盛开。近6700平方郁金香正值盛花期。樱花大道的海棠、九色花田的樱花、梨花、美人梅、垂枝桃等竞相绽放。

国际牡丹园：共有25个品种牡丹开放，主要分布在生产科技园大温室和华夏园早花小拱棚等处，名花大道有精品牡丹展览。其中：盛开的牡丹品种有红绫、迎日红、洛阳红、二乔、蓝月亮、粉乔等；初开的牡丹品种有三月兰、黄冠、凤丹白、太阳、芳纪等。园内白色荷包牡丹(冰心)、粉紫荷包牡丹、连翘、海棠、紫荆、碧桃、樱花等竞相绽放。

神州牡丹园：全园共有约130个品种牡丹开放，主要分布在牡丹文化区、国韵阁、富贵楼、妙心禅院、国花坛等处。其中：盛开的室内牡丹品种有：迎日红、洛阳红、西瓜瓤、明星、卷叶红、黑豹、黑海撒金、蓝海碧波、岛锦、香玉、景玉、玉面桃花、银红巧对、绿幕隐玉、黄冠、芭茨拉、紫红争艳、太平红、棒棒糖等；室外有迎日红、荷包牡丹、蓝宝石、银红巧对、凤丹等；初开的室外牡丹品种有：俊艳红、胜葛巾、冰凌罩红石、鲁粉、蓝月亮、蓝海碧波、白鹤卧雪、琉璃贯珠、粉中冠、绿幕隐玉、贵妃插翠等。园内红叶李、玉兰、棣棠、碧桃、紫荆等竞相绽放。

第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2024年4月4日