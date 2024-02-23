上新！洛阳民俗博物馆推出系列研学课程

正是花开好时节，4日，洛报融媒记者从洛阳民俗博物馆获悉，该博物馆新推出系列研学课程，带领小朋友们沉浸式感受历史文化。

正是花开好时节，4日，洛报融媒记者从洛阳民俗博物馆获悉，该博物馆新推出系列研学课程，带领小朋友们沉浸式感受历史文化。

即日起至5月5日(每周一除外)，洛阳民俗博物馆每天都有两场“花开民俗”研学课程，时间分别为10时至11时30分、2时30分至4时。课程依托该博物馆所在的潞泽会馆建筑艺术，从木雕、石刻中的牡丹形象，讲述从古至今牡丹与洛阳的联系及其在民俗文化中的重要地位。活动每期名额为30人，满8人即可开课。

今年是甲辰龙年，洛阳民俗博物馆专门推出了与龙有关的生肖文物联展。即日起至4月30日(每周一除外)，洛阳民俗博物馆每天准备两场“寻龙迹”活动，有研学导师带领小朋友到展览中探寻龙文化。课程时间分别为10时至11时30分、2时30分至4时，每期名额为16人，满8人即可开课。

5月5日前，洛阳民俗博物馆周一至周四闭馆时间延长至19时，周五至周日延长至21时，进馆参观无须预约，请携带好身份证入场。咨询电话0379-60335237。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 杨珂鑫 文/图）