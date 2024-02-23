清明假期，洛阳市场监管部门推出“志愿服务+受理诉求”

清明节假期第一天，洛阳各个旅游景点迎来了全国各地的游客朋友们。当天，洛阳市市场监管局工作人员组成志愿者服务队，结合自身职能，在多个热门景点周边为广大游客市民提供志愿服务。

清明节假期第一天，洛阳各个旅游景点迎来了全国各地的游客朋友们。当天，洛阳市市场监管局工作人员组成志愿者服务队，结合自身职能，在多个热门景点周边为广大游客市民提供志愿服务。

11时许，在位于洛阳市瀍河区的白马寺景区门口，洛阳市市场监管局工作人员、志愿者之一吴晓潇正在为两位询问的游客介绍景点情况，“景区附近有不少商店，您等会儿逛完如果打算购物，要注意看商户有没有明码标价，记得索要相关票据。”吴晓潇说。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，4月是洛阳旅游旺季，该局多名志愿者将在各个景点为游客市民提供道路指引、食品安全、维权知识普及等服务的同时，还可根据情况及时联动各县区市场监管局和辖区市场监管所，高效、迅速、便捷地受理消费者的各类诉求，营造有序的市场环境和良好的消费环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)