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西工区88座公厕配备免费厕纸
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.04 15:28

　　“公厕配备免费厕纸，给大家带来了实实在在的便利。”近日，在洛阳市西工区人民东路一座公厕内，市民王先生说。

　　这座公厕的洗手台旁挂着一台白色的智能取纸机，王先生拿着手机扫描机器上的二维码后，出纸口就缓缓“吐”出一段约70厘米长的厕纸。

　　目前，西工区西工小街、支建街、建业凯旋广场周边的10座24小时开放公厕均已配备智能取纸机，人们只需扫码即可免费取纸。此外，该区另有78座公厕正在加紧安装智能取纸机，预计两天内全部安装完毕。

　　西工区城管局相关负责人说，为了把公厕配纸一事办实办好，他们将安排公厕管理员及时补充抽纸，确保机器内厕纸不断档，如厕群众可随时扫取。同时，为了避免浪费，目前已设置每个手机号每天只能扫码取纸3次。针对部分无法使用手机扫码的老人、小孩，每个公厕的管理间均配备厕纸，人们如有需要可直接向公厕管理员求助。

　　记者了解到，为助力我市高质量创建全国文明城市，提升牡丹文化节期间城市管理服务水平，西工区城管局自3月起积极开展公厕提升整治行动，对公厕卫生进行全天候、无缝隙、精细化保洁；对全部公厕设施进行排查维修，更新更换水龙头、角阀、台面等设施。同时，倡导礼貌服务，微笑服务，切实为广大市民提供更加干净、整洁、便利的如厕环境。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 荣青云 梁丹丹 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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