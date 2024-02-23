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夏代如何祭祀？二里头夏都遗址博物馆这场直播为您详解
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.04 12:27

　　今天是清明节，是我国重要的传统祭祀节日。

　　洛报融媒记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，今天14时30分，该博物馆将推出一场主题直播，由该博物馆优秀志愿者薛立平老师带领大家一起了解夏代祭祀的盛况。

　　二里头遗址出土的绿松石龙形器被誉为“中华第一龙”，考古专家推测，它或许与夏代的祭祀有关。

　　这件绿松石龙形器发现于二里头遗址3号宫殿基址的一座贵族墓葬里，出土时放置在墓主人骨架的肩至髋骨处。整件器物长约70厘米，由2000多片不同形状的绿松石片粘嵌而成，每片绿松石片长0.2厘米至0.9厘米、厚约0.1厘米。龙头置于梯形托座上，嘴部略微突出，青、白玉组成鼻梁，硕大醒目的鼻头由绿松石组成，眼睛则是两块圆饼形的白玉。龙的腰部还有一个铜铃，或能对应《诗经》中“龙旂阳阳，和铃央央”的记载。龙身整体呈波浪状，错落有致、色彩绚丽。其制作之精、体量之大，在早期龙形象文物中十分罕见。

　　夏代先民如何用它祭祀呢？答案就藏在直播里。如果您感兴趣，可通过二里头夏都遗址博物馆的抖音官方账号观看直播。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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