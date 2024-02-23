涧西区重庆路街道二社区：巧做青团 弘扬传统文化

日前，涧西区重庆路街道二社区开展了清明节主题厨艺课堂活动，制作清明节民俗美食，弘扬传统文化，彰显人文关怀。 日前，涧西区重庆路街道二社区开展了清明节主题厨艺课堂活动，制作清明节民俗美食，弘扬传统文化，彰显人文关怀。 在活动现场，社区居民在巾帼志愿者和社区工作人员的带领下，捻青、揉面、裹馅儿、搓圆……很快，一个个青团在大家的巧手下成型。青团入锅蒸熟，油绿如玉，软糯香甜。大家把青团送给社区老人，与老人们一同感受这份香甜。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 宋娣 摄影报道）