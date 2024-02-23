洛阳启动第36个爱国卫生月活动

近日，市爱卫办印发《关于开展第36个爱国卫生月活动的通知》(简称《通知》)，倡导全民养成文明健康绿色环保生活方式，进一步提升全民健康素养水平。 近日，市爱卫办印发《关于开展第36个爱国卫生月活动的通知》(简称《通知》)，倡导全民养成文明健康绿色环保生活方式，进一步提升全民健康素养水平。 今年4月是第36个爱国卫生月，主题是“健康城镇 健康体重”。《通知》要求，各县区、各部门要以第36个爱国卫生月活动为契机，紧紧围绕活动主题，有序推进健康城镇、健康细胞建设，大力开展健康教育、健康知识普及和健康促进活动，继续擦亮“一科普六行动”品牌，培育一批特色样板。 活动期间，各县区要统筹推进城乡环境卫生综合整治，持续提升重大传染病防控能力。积极开展春季病媒生物预防控制，组织群众开展清脏治乱大扫除，集中开展一次城乡环境卫生的大清理、大扫除、大整治，全面改善城乡人居环境，引导全社会提升健康素养水平，弘扬文明健康的社会文化。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 周超 赵伟鼎）