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迷信≠民俗，到底该咋管？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.04.04 10:35

　　前情提要

　　禁售与限售，一字之差，监管的难度和实效截然不同，考验管理者的智慧；迷信与民俗，盘根错节，朴素的文化情感和从业者的生存问题，评判着施政答卷。

　　又见“一刀切”？

　　近日，江苏省南通市发布的《禁止制造、销售封建迷信殡葬用品的通告》(简称《通告》)在全网引发热议，冲上热搜。

视频截图

　　该《通告》要求，南通全市范围内禁止任何单位和个人制造、销售冥币纸钱、纸扎实物等封建迷信殡葬用品，违者将被没收、罚款等。

　　《通告》刚发出时，多数网友对此持质疑、忧虑态度：一方面，“封建迷信”的具体范围到底是什么，是否涵盖所有殡葬用品；另一方面，禁售不禁用，影响最大的是本地殡葬行业，从业者的生存该如何保障？

　　不过，随着南通当地的极端殡葬用品相关视频出现，面对各种形态夸张的纸扎，网友们纷纷表示“大受震撼”。超出常见规格的殡葬用品，背后是铺张、攀比的丧葬风气，这也是南通市此番开展管理的主要出发点。

　　事实上，全国多地都出台了推进文明祭祀移风易俗，禁止制造、销售封建迷信丧葬用品的相关政策，南通市这次之所以冲上热搜，主要是因为赶上了清明节的当口儿，引发了关注和争议。

　　南通市民政局相关负责人表示，该《通告》是从精神文明建设、环境保护的角度依据相关法律法规来推进的。

　　从目前南通市的实际情况看，当地的殡葬用品行业是否已经受到《通告》的影响，还不好说。在没有具体的执法管理实例前，商家们还是在观望中。

　　围绕《通告》的舆论风向，主要还是集中在“一刀切”的政策上。这是一个老生常谈的事，也是群众最反感的社会管理问题。

　　任何管理政策的出台，都是基于现实社会问题的综合判断，其中包含了政策解读、执法管理、反馈调整等多个环节，单靠一纸条文，还不足以直接对政策实效下定论。

　　坦率地讲，封建迷信与传统民俗间长期存在着边界模糊、难以剥离的现实情况。相较于纠结具体定义，还是应根据具体行为来判断，即是否影响了社会生活、存在严重不良的价值导向等。

　　类似《通告》的政策形式，其最大的意义是要代表广泛的、基本的公众态度，约束部分群众行为，引导正确的社会观念，杜绝方向性的偏差。

　　一些极端殡葬用品的出现，归根结底还是市场供需关系决定的。相比于全面禁售，限售更有助于规范市场生产，消除不良风气，不伤及群众朴素的祭扫观念，不影响普通从业者的经营生存。

　　当然了，限售意味着管理难度的提升，需要在条文表述和执法管理上下更多功夫，对于相关职能部门是一种考验，也是群众长期呼吁和现实需要的工作方向。

　　清明节到了，在这个兼具自然与人文色彩的传统节日里，中国人有着自己的情感释放与寄托。尊重传统，文明祭扫，并不冲突。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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