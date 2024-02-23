清明假期 这些防火知识要牢记

清明假期到了，您无论是上山祭扫，还是外出露营，森林防火切莫大意。我市是国家级森林城市，森林资源丰富，森林防火形势严峻复杂。

清明假期到了，您无论是上山祭扫，还是外出露营，森林防火切莫大意。我市是国家级森林城市，森林资源丰富，森林防火形势严峻复杂。

一点星星火，能毁万亩林。怎样防患于未“燃”？遇到森林火灾如何逃生自救？市林业局相关负责人介绍的这些森林防火知识，咱们一定要牢记！

数说我市森林资源和保护

林地总面积1281.7万亩，占全市国土面积的56%

森林覆盖率达45.8%，森林蓄积量超4590万立方米

拥有39处自然保护地，总面积达14.12万公顷

拥有野生陆栖脊椎动物565种，占河南省的91.87%

拥有高等植物3018种及变种

设立森林防火检查站264个、临时检查站62个

森林火灾的特点

森林火灾是一种突发性强、破坏性强、扑救极为困难的自然灾害。

清明前后，气温升高、干燥多风。

植被在枯黄和返青交替的时期，含水量低，遇火源易燃烧。

除了植被，腐朽木、松球等可燃物，也为火灾的蔓延提供了有利条件。

如何逃生自救

如果遇到森林火灾，一定要保持头脑清醒，快速转移至安全地带避险，及时拨打12119或64326119报警。

应逆风逃生，切忌顺风逃生。

远离密集的灌木、草丛，寻找空旷的安全地带，不可选择低洼地或坑、洞。

若附近有水，最好把衣物浸湿，捂住口鼻，避免吸入浓烟。

要快速向山下跑，切忌往山上跑。

这些事情不要做

当您进入森林防火区或森林公园等自然风景区时，以下这些事情千万不要做。

不要吸烟，也不要在乘车时往窗外扔烟头。

不要上香、烧纸、燃放烟花爆竹。可以通过敬献鲜花、植树绿化、网上祭祀等绿色健康、低碳环保的方式表达思念。

不要点燃杂草。明火借风起势，会迅速向四周蔓延。

不要在不允许使用明火的地方野炊、点篝火。在规定的野营地点使用明火，用火完毕必须将火熄灭并做好掩埋，有条件的还应用水浇透可燃物，确认其彻底冷却不会复燃方可离开。

不要让未成年人玩火，不要玩花灯或燃放孔明灯。

不要烧马蜂窝或放火驱赶动物。

不要将有水的矿泉水瓶、玻璃瓶及玻璃碎片等留在山上。它们有聚光作用，有可能引起火灾。

（洛报融媒·洛阳网记者 朱艳艳 通讯员 刘清忠 马达峰）