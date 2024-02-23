外地游客手提包遗失 工作人员妥善保管

“洛阳人，真不赖！”昨日，外地游客张先生拨打晚报热线66778866说，他和家人到王城公园赏花，装有贵重物品的手提包不慎遗失，好在最终被找回。

张先生(左)送锦旗致谢

“洛阳人，真不赖！”昨日，外地游客张先生拨打晚报热线66778866说，他和家人到王城公园赏花，装有贵重物品的手提包不慎遗失，好在最终被找回。

张先生来自青海西宁，2日下午，他和爱人、孙女来到王城公园赏牡丹。他帮爱人拿着手提包，游览至牡丹仙子附近拍照时，顺手把手提包放在地上，结果离开时忘了拿。

约半小时后，张先生才想起手提包，里面装有约1400元现金及3人的身份证等物品。他们赶紧返回寻找，找了一圈没找到。就在他们一筹莫展之际，突然听说手提包被送到了公园保卫科。

张先生和爱人匆匆来到王城公园保卫科，此时西工公安分局执勤人员李耀武和王城公园保卫科工作人员苗长建正在等他到来。经清点，包内物品没有丢失。

原来，公园保洁人员捡到手提包后上交到保卫科，李耀武和苗长建等人通过公园广播、在周边商户微信群发布招领信息等方式寻找失主。

张先生说，这件事让他和爱人感受到洛阳是一座温暖的城市。昨日上午，他们制作了一面锦旗，以表达对李耀武和苗长建的谢意。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）