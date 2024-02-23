洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

涧西区丰润路社区：做好事攒积分 攒够积分穿汉服
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.04 17:03

　　做好事就能获得积分，攒够积分就能免费穿汉服，还带全套妆造——近日，涧西区徐家营办事处丰润路社区推出的这项创新志愿服务活动，受到居民们的欢迎。

　　1日上午，记者来到丰润路社区邻里活动中心时，一堂汉服妆造公益课程刚刚开讲，专业老师一边讲解，一边为已经穿好汉服的“模特”化妆。大厅里，十几位居民围坐在一起，正在聚精会神地听讲。“模特”是社区居民、24岁的志愿者王娇妍，免费穿汉服和化妆造型的福利，是她用日常积攒的志愿服务活动积分兑换的。“一直想穿汉服拍照，没想到在社区就实现了心愿。”王娇妍开心地说。

　　志愿服务活动积分是丰润路社区居民参加公益活动的见证，凭借积分，居民们能兑换物品、享受福利。参加1次清洁家园义务劳动可获得1个积分，关爱特殊群体1次可得5个积分，协助调解邻里矛盾可得1个积分……在丰润路社区的积分卡上，详细记录着参加各项志愿服务活动可以得到的对应积分。

　　丰润路社区相关负责人说，“志愿服务活动积分制”的“灵感”，源于各大超市和商场采取的“积分可兑换礼品”的做法，随着“汉服热”的流行，他们萌生了将汉服体验引入积分兑换项目的念头，经过多次沟通，丰润路社区和一家汉服店成为辖区共建单位，王娇妍是第一位用积分兑换汉服体验的志愿者。

　　丰润路社区相关负责人说，志愿服务活动的积分项目并不仅限于积分卡上的内容，只要居民乐于奉献，愿意为大伙儿服务，就可以获得相应积分。在一次次互帮互助中，邻里之间的氛围也更加融洽和睦。今后，他们还将考虑引入更多适合年轻人的积分兑换项目，让更多人有机会、有热情参加志愿服务活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李静 孙宇）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    如果今天只能吃外卖，您不妨这样点餐
    如果今天只能吃外卖，您不妨这样点餐
    如果今天只能吃外卖，您不妨这样点餐
        每到饭点儿，不少上班族会吃外卖，但是很多外卖食品高油、高盐、高糖，长此以往人体健康恐受影响。如果由于...
  • ·宝宝饭量很大正常吗
  • ·手足口病患儿开始多了吗
  • ·老年人脉压差大要紧吗
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳城市区103个老旧小区年底前将完成...
  • 洛阳集中签约52个重点项目 集中开工72...
  • 活动持续至5日！清明假期来洛阳应天门...
  • 点亮古都“夜经济” ！洛阳开展“古都...
  • 牡丹次第开 国色醉游人
  • 游开元湖畔 逛潮流市集
  • 街头牡丹露芳容
  • 白色荷包牡丹“冰心”初露娇容
  • 未来一周 洛阳气温缓慢回升
  • 即日起，洛阳203路、87路公交延长服务...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市收取网约车GPS服务费是否合规？
    翠云峰森林公园泄洪渠烂尾威胁小区安全
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    老城丽景门

    雨后牡丹

    含苞待放的牡丹

    魅力洛阳夜色美
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605