涧西区丰润路社区：做好事攒积分 攒够积分穿汉服

做好事就能获得积分，攒够积分就能免费穿汉服，还带全套妆造——近日，涧西区徐家营办事处丰润路社区推出的这项创新志愿服务活动，受到居民们的欢迎。

做好事就能获得积分，攒够积分就能免费穿汉服，还带全套妆造——近日，涧西区徐家营办事处丰润路社区推出的这项创新志愿服务活动，受到居民们的欢迎。

1日上午，记者来到丰润路社区邻里活动中心时，一堂汉服妆造公益课程刚刚开讲，专业老师一边讲解，一边为已经穿好汉服的“模特”化妆。大厅里，十几位居民围坐在一起，正在聚精会神地听讲。“模特”是社区居民、24岁的志愿者王娇妍，免费穿汉服和化妆造型的福利，是她用日常积攒的志愿服务活动积分兑换的。“一直想穿汉服拍照，没想到在社区就实现了心愿。”王娇妍开心地说。

志愿服务活动积分是丰润路社区居民参加公益活动的见证，凭借积分，居民们能兑换物品、享受福利。参加1次清洁家园义务劳动可获得1个积分，关爱特殊群体1次可得5个积分，协助调解邻里矛盾可得1个积分……在丰润路社区的积分卡上，详细记录着参加各项志愿服务活动可以得到的对应积分。

丰润路社区相关负责人说，“志愿服务活动积分制”的“灵感”，源于各大超市和商场采取的“积分可兑换礼品”的做法，随着“汉服热”的流行，他们萌生了将汉服体验引入积分兑换项目的念头，经过多次沟通，丰润路社区和一家汉服店成为辖区共建单位，王娇妍是第一位用积分兑换汉服体验的志愿者。

丰润路社区相关负责人说，志愿服务活动的积分项目并不仅限于积分卡上的内容，只要居民乐于奉献，愿意为大伙儿服务，就可以获得相应积分。在一次次互帮互助中，邻里之间的氛围也更加融洽和睦。今后，他们还将考虑引入更多适合年轻人的积分兑换项目，让更多人有机会、有热情参加志愿服务活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李静 孙宇）